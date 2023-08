“Tú hiciste ‘Carita de Atún’”: Giacomo recuerda el ‘pasado oscuro’ de Armando Machuca en El Gran Chef Famosos 

El ‘pasado oscuro’ de Armando Machuca salió a la luz. Este martes en “El Gran Chef Famosos”, el jurado Giacomo Bocchio relacionó al actor con la telenovela peruana “Carita de Atún”, producción cómica que salió después de “Pataclaun”, donde Machuca sí participó con el personaje del Capitán Coyote.

Durante la preparación del primer plato de la noche, el chef Giacomo tuvo una particular pregunta para Machuca. “Armando, ¿tú hiciste ‘Carita de Atún’ no?”, le consultó. “Una carrera de 20 años para que me digan que hice ‘Carita de Atún’. No hay ningún comentario por respeto a los paladines de la cocina”, respondió el actor.

En tanto, su compañera Milene Vázquez aseguró entre risas: “Ay Machuca, 25 años en el ambiente artístico y nadie se acuerda”.

Este martes se enfrentan los últimos seis participantes de esta tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”: Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria del pueblo’, Milene Vázquez y Armando Machuca. Ayer lunes, estuvieron en la cocina Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Josi Martínez y Fátima Aguilar.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.