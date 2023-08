“Tú eres bueno con los postres”: Nelly Rossinelli y su mentira piadosa a Jesús Neyra en El Gran Chef Famosos

Se olvidó la racha de Jesús Neyra. Nelly Rossinelli tuvo palabras de aliento para el participante durante la preparación de los brownies encargados como el primer reto de El Gran Chef Famosos pero quizá exageró un poco. En medio de una revisión del avance de la preparación, la jurado señaló a Jesús Neyra que no le daba más indicaciones porque a él le salen bien los dulces. ¿Mentira piadosa?

Te contamos qué pasó en este episodio. Luego de presentar a los participantes esta noche y explicar la preparación que les tocaría, todos pusieron manos a la obra en la primera parte de El Gran Chef Famosos. Mauricio Mesones, Jesús Neyra y Mr. Peet arrancaron con la receta del sándwich de brownie relleno de ganache de chocolate blanco y pecanas, pero no sería nada fácil para ellos.

Cada uno de nuestros participantes empezó a enfocarse a su manera en las preparaciones del primer platillo. Al ser un postre lo que tenían que preparar, este ameritaba mucha concentración y eso lo tenían presente todos ellos. Mr. Peet, por ejemplo, optó por no decir palabra alguna mientras cocinaba: “quiero meterme en la semana final, así que probablemente no escuchen mi voz”. Mauricio Mesones, por su lado, utilizó una distracción para los participantes que, según él, lo querían copiar: “traje un zapallo porque hay algunos que me copian”. Finalmente, Jesús Neyra seguía cocinando con orden y tranquilidad como solía hacerlo.

Nuestro conductor Peláez, como es de costumbre, aprovechó en pasar por cada una de las estaciones de los tres participantes que estuvieron en la noche de eliminación de hoy en El Gran Chef Famosos. Al llegar a la de Mauricio Mesones, se animó incluso a cantar junto a él al ritmo de “Disco Samba”, pero adaptado a su apellido: “Pe pe pe Peláez”. Luego de ir por todas las cocinas, Nelly Rossinelli dejó la mesa de los jurados y se acercó a cada uno para brindarles sus mejores consejos en una preparación complicada pues tuvieron solo 80 minutos para hacerla.

La popular ‘Mamá de los Pericotitos’ dio toda clase de tips a nuestros tres concursantes hoy. “Debes poner primero la mantequilla y te ayudará con el chocolate”, le aseguró a Mr. Peet. Por el lado de Jesús Neyra, Nelly Rossinelli le aseguró que siga con todo el paso a paso porque “sabía que a él le iba bien con los postres”. Finalmente, al llegar a la estación de Mauricio Mesones, nuestra jurado le aseguró que “él era el de los postres”, a lo que el concursante le respondió “hoy soy ‘pastelero Mesones'”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.