Tres temporadas y aún no la quiere: Masías rechaza abrazo de Nelly Rossinelli

Nelly Rossinelli y Javier Masías son los jurados de El Gran Chef Famosos que más comparten los detrás de cámaras a través de sus redes sociales. Ellos comparten divertidas historias, fotos y realizan tiktoks, donde el exigente jurado del programa no le gusta aparecer.

En esta oportunidad, Nelly compartió a través de sus historias de Instagram un divertido momento que comparte con Masías. El periodista gastronómico es conocido por la frialdad con la que trata a los competidores, además, de no mostrarse afectivo con su compañera, Nelly. La ‘mamá de los pericotitos’, lejos de molestarse, prefiere abrazarlo a cada momento como muestra de su cariño.

En la historia de Instagram aparece Nelly abrazando fuertemente a Javier. Ella colocó como texto: “Cuando me preguntan cómo te llevas con Javi”. Por su parte, el dueño de la librería Babbel señaló que “la loca filma, toma fotos y registra. Yo no la quiero. No sé si estás grabando esto”. Mientras que Nelly continuaba con su muestra de afecto y señala que “la ama”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la última en dejar el reality de cocina.