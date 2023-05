Tranquilo Giácomo: Jurado de El Gran Chef Famosos se molesta con Miguel Vergara por no usar el pelador

El participante Miguel Vergara utilizó un cuchillo en lugar de el pelador. Esto hizo que Giacomo Bocchio cuestione al participante por no utilizarlo.

Miguel Vergara tuvo una noche agitada el día de hoy, no solo por pasar a día de eliminación, también por no familiarizarse con los implementos que se le dio. Uno de ellos el pelador, que aparte de no utilizarlo, se le había extraviado en el desorden.

En la búsqueda del famoso pelador, se terminó cortando el dedo, a lo que mientras era atendido por el personar médico del programa, Patricio Suarez Vertiz se ofreció a ayudarlo a pelar las papar, a lo que Miguel respondió ese gesto con un “Te quiero”.

'El Gran Chef Famosos'

