Totalmente a presión: El sufrimiento de Mr. Peet por cabrito en olla a presión para El Gran Chef Famosos

En la última etapa de la competencia todo puede pasar. Y Mr. Peet lo sabe muy bien. El segundo plato era el determinante para ver quién continuaba en competencia. Los nervios se hicieron notar en todos los participantes.

Mr. Peet, quien se ha caracterizado por ser uno de los personajes más confiados en esta competencia, no pudo evitar caer en desesperación en los minutos finales de su preparación. Tan solo quedaban treinta segundos para que termine la competencia y sus manos no paraban de temblar. “Es la primera vez que me ocurre esto”, contó. Cabe resaltar que Mr. Peet ya había sido sentenciado en varias oportunidades y siempre había mostrado tranquilidad ante sus preparaciones

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.