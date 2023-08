“Toma el ajo, Ale”: Mesones intentó repetir maldición de Connie Chaparro en El Gran Chef Famosos

En la guerra y en El Gran Chef Famosos todo vale. Luego de presentar la primera parte del reto de la noche, los participantes tuvieron que ir nuevamente al almacén para terminar la preparación de su postre. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Ale Fuller tuvieron que entregar una “Bola de Oro“.

En medio del almacén, Mauricio Mesones se quiso pasar de vivo y le entregó un pote de ajo molido a Ale Fuller, en lugar de leche condensada. “Ale, toma para que hagas tu manjar”, le dijo extendiéndole el producto.

Ante esto, la actriz fue sumamente rápida y se dio cuenta de lo sucedido. Ella no le aceptó el producto y fue en busca de la verdadera leche condensada. “Me quiere hacer la de Connie Chaparro a la inversa”. Recordemos que durante el repechaje, el ex participante Junior Silva entregó unos anticuchos dulces. Esto sucedió debido a que su refuerzo, Connie Chaparro utilizó leche condensada y no ajo molido durante la preparación de este platillo. Esto fue blanco de críticas por parte de los jurados.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres, Mr. Peet y Laura Spoya han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.