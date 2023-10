Tilsa Lozano y su contundente reclamo a los jueces por no emitir comentarios sobre su preparación en El Gran Chef Famosos: ¿No me dirán nada? 

Tenía que preguntar. Luego de preparar “Ñoquis en salsa de ají de gallina”, la modelo peruana pasó al comedor junto a los jurados para probar su preparación. Sin embargo, al no escuchar algún comentario hacia su plato, Tilsa Lozano no pudo con su genio y les cuestionó su silencio en El Gran Chef Famosos.

Ricardo Rondón le preguntó a Lozano qué tal le parece su platillo, por lo que la modelo respondió: “Mi plato siempre me parece rico”. Cuando el conductor de esta noche, le pidió que se retire de la mesa, la modelo no pudo evitar cuestionar a los jurados: “¿No me dirán nada?

Es por ello que Ricardo Rondón le respondió: “Hay que esperar“.

Este sábado 21 de octubre se vive una nueva Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Tilsa Lozano, Gino Pesaressi, Fiorella Cayo y Saskia Bernaola se enfrentan en la cocina para salvarse de la Noche de Eliminación y no ser eliminados. ¿Quién dejará la competencia?

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos.