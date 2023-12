Tilsa Lozano tras abandonar El Gran Chef Famosos: “La gente ha cambiado mucho su concepto sobre mí

A puertas de la noche final de El Gran Chef Famosos, Tilsa Lozano se convirtió en la antepenúltima eliminada de la competencia. La modelo se retiró del reality y agradeció a su público por las muestras de cariño que recibió durante su participación en la competencia culinaria.

¿Qué consideras que te faltó para ser uno de los finalistas?

Dormir, me faltó sueño. Las dos últimas noches no había dormido… el día que me eliminaron me desperté a las 2.00 a.m. y nunca más dormí. Así que creo que me faltó un poco más de concentración, porque no estaba con todos mis sentidos en ese momento

¿Qué lección aprendiste con tu participación en El Gran Chef?

Creo que nunca hay que rendirse, he aprendido que a veces uno se frustra, porque he tenido momentos de frustración en la cocina donde a veces un plato no me salía, pero me decían ‘tienes que seguir adelante, tienes que volver a intentarlo’. Y esos ánimos que me enviaba la gente lo disfrutaba mucho.

¿Cómo recibes el cariño de la gente?

La gente se ha manifestado muy lindo… creo que entré siendo la más odiada y me estoy yendo siendo una de las más queridas. Creo que la gente ha cambiado mucho su concepto sobre mí.

¿Tienes pensado seguir aprendiendo a cocinar?

No, no es que yo lo vaya a aplicar en una carrera, pero sí lo voy a aplicar con mucho amor en mi casa como lo hacía antes de ingresar al programa.

