TikToker Jossi Martinez se une a la Tercera Temporada de El Gran Chef Famosos

La tercera temporada de El Gran Chef Famosos sigue dando sorpresas. Desde las redes sociales, Jossi Martínez será el nuevo integrante del formato de cocina. El joven tiktoker deberá deleitar al jurado con sus mejores platos para continuar en competencia.

Jossi fue presentado en la conferencia de prensa, donde señaló que se encuentra muy emocionado por ingresar a la televisión. El influencer también comentó que está afilando sus cuchillos para no quedarse atrás de sus compañeros y lograr buenos platillos durante el concurso.

Por su parte, Jossi contó que no es tan nulo en la cocina. “Tengo mi sección “Jossi cocina”, así que no soy tan tonto. Espero divertirme y que se diviertan viéndome, si no tendrán que soportarme”, expresó. El nuevo participante indicó que si bien tiene conocimientos de cocina, le sería imposible preparar platillos como “Tallarines rojos”. “Espero que sean buenos conmigo”, pidió al jurado.

