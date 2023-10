“Tienes un gran arte”: Nelly Rossinelli despidió a Florcita Polo de El Gran Chef Famosos 4

Florcita Polo se convirtió en la primera eliminada definitiva de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Antes de abandonar la cocina del programa, el jurado le dedicó unas emotivas palabras a la participante, especialmente Nelly Rossinelli.

“Florcita, hemos visto un crecimiento en este segundo plato. Te pusiste las pilas, pero tus compañeros también. La cocina a veces te saca de tu zona de confort. Tú tienes un gran arte, eres una persona muy linda. Ha sido lindo conocerte estos pocos días, nos faltó más de ti. Sé que la vida nos volverá a cruzar”, dijo Nelly Rossinelli.

Por su parte, Giacomo Bocchio aseguró que es una pena ver partir a Florcita Polo tan pronto de la competencia. “Creo que los nervios te han jugado una mala pasada. Todos los días te decía que estés más tranquila. Yo te sugiero que sigas cocinando, seguramente se dará una oportunidad en algún momento en que nos volveremos a ver en una cocina. Me gustaría probar esa sazón, soy un admirador de la música de tu padre. Esfuérzate un poco más para la próxima y mantente más tranquila. Un placer conocerte”, agregó.

En tanto, Javier Masías precisó: “Florcita, cambiar no solamente es inevitable, sino que por eso mismo debería ser delicioso. Yo creo que si tuviera algo que decirte en este momento que tal vez sea la última vez que te vea en persona en mi vida es que abraces lo inesperado, que te entregues a la exploración, que pruebes si tienes miedo a la próxima piscina que encuentres. Lo que he visto es que tal vez tenías mucho miedo de dar ese paso adicional. Estoy seguro de que, si has tomado un paso hacia atrás, es para saltar y llegar más lejos. Ha sido un placer conocerte”.

Este jueves 12 de octubre, se vive la primera Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr, Florcita Polo y ‘Checho’ Ibarra se enfrentaron en la cocina para continuar en la competencia de Latina. Solo tres de ellos lo consiguieron.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada.