‘Team Machuca’ es tendencia en Twitter en apoyo al finalista de El Gran Chef Famosos

Hoy, 7 de octubre es la gran final de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos y tendrá como finalistas a Mariella Zanetti y Armando Machuca. Estos dos competidores han demostrado sus mejores habilidades culinarias en la competencia.

Armando Machuca es muy activo en redes sociales. El actor siempre comparte post de agradecimientos en redes sociales, donde los ‘chefcitos‘ siempre le escriben comentarios a favor del participante. Ellos le muestran incondicional apoyo, pues su carisma ha generado que gane muchos fanáticos con el programa.

Mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), Armando Machuca aseguró agradeció por las muestras de cariño de todo el público a cara de la gran final de la temporada.

“Quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y por los mensajes tan lindos que me escriben. A veces no me da el tiempo de contestar a todos, pero los llevo en mi corazón. ¡Estamos en la final! P. D.: ¡También gracias por los memes y stickers que me hacen sonreír!”, señaló.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte.