“Te vas en tu prime”: Masías citó a Bad Bunny en mensaje de despedida al ‘Flaco’ Granda | El Gran Chef Famosos: La Revancha

El jurado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” tuvo que tomar una difícil decisión y eliminar a Giancarlo ‘Flaco’ Granda de la competencia culinaria de Latina Televisión. Pero, antes de abandonar la cocina, Javier Masías le dedicó una emotiva despedida e incluso citó al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

“‘Flaco’ Granda, desde que llegaste a este set, no has parado de crecer. No lo dijo solo en lo culinario, sino también en el aspecto personal. Voy a citar las palabras del gran filosofo Bad Bunny: ‘No te vas en tu peak, sino te vas en tu prime’. De verdad que te tienes que ir, pero con la frente muy en alto”, concluyó.

Este sábado 16 de diciembre, se transmitió la tercera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ‘Flaco’ Granda, Mónica Torres, Junior Silva y Santi Lesmes dejaron lo mejor de su sazón en sus platillos para permanecer en la competencia, pero solo tres de ellos lo lograron.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.