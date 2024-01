“Te vas con tu mejor plato”: Así fue el emotivo discurso de despedida de Javier Masías para Junior Silva | El Gran Chef Famosos

Como tiene acostumbrados a los ‘chefcitos’, el jurado Javier Masías emocionó a todos con sus palabras de despedida para Junior Silva. Esto después de que el actor se convierta en el séptimo eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”.

Fiel a su estilo, Masías le aseguró a Silva que se iba en su mejor momento dentro de la competencia: “Tu plato tal vez sea tu mejor plato, pero me temo que no haya sido suficiente esta noche. No me sorprende que este haya sido tu mejor plato porque el Junior de esta temporada es muy distinto al de la temporada en que te conocí. Creo que no me equivoco cuando digo que eres el competidor que más ha progresado en esta competencia. Te vas cocinando, te vas haciendo un cuy que no has probado siquiera. No lo puedo creer”.

Asimismo, el crítico gastronómico aseguró que Junior Silva demostró ser una persona fuerte, tanto en la competencia como en la vida. “Y te vas, sobre todo, demostrando que incluso en los entornos más hostiles, más difíciles como puede ser una cocina, a veces no hace falta gente más dura, sino más noble, más amable que, ante la dureza de una cocina, la amabilidad siempre se impone. Voy a extrañar ese corazón tan grande que has irradiado en esta cocina, de verdad que me da mucha pena”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia.