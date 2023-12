“Te hemos podido conocer como eres”: Masías hizo llorar a Tilsa Lozano con su discurso en El Gran Chef Famosos

Un emotivo discurso. Javier Masías, como es habitual, le dio un gran discurso de despedida a Tilsa Lozano en El Gran Chef Famosos. El famoso crítico culinario le agradeció por ser real en la cocina y reveló que la conoció hace 20 años cuando le hizo una entrevista.

“Te conocí hace 20 años cuando te entrevisté para miss Playboy. Me reencuentro contigo en El Gran Chef Famosos y aquí has evolucionado tanto que han tenido que conocerte nuevamente todos los peruanos. Me quedo tranquilo de saber qué es de tu vida. Sé que es una vida hermosa, una persona maravillosa. Yo me he quemado el brazo como tú, y ahora siento admiración por haberte visto florecer”, se despidió Masías ante una Lozano que no podía contener las lágrimas.

Este jueves 30 de noviembre, Christian Ysla, Tilsa Lozano, Mónica Zevallos y Gino Pesaressi se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” por el pase a la Final del concurso. Ellos deberán preparar “Pato relleno”, un complicado platillo que les traerá problemas. Esta noche, uno de ellos dejará para siempre la competencia y quedará en cuarto lugar del concurso culinario.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Finalmente, Fiorella y el Checho Ibarra dejaron el concurso, en los niveles 10 y 11, respectivamente.