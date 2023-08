“Te he puesto por ser el más sensible”: ‘Loco’ Wagner decepcionado de Santi en El Gran Chef Famosos

Antes de preparar el segundo plato de la noche, los famosos tuvieron que realizar una dinámica en duplas. Christian ‘El Loco’ Wagner trabajó junto a Santi Lesmes; Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ con Rocky Belmonte, mientras que Josi Martínez fue dupla con Milene Vásquez. Los seis famosos debían deleitar al jurado con sus preparaciones para salvarse de la Noche de Eliminación.

Ellos jugaron “Adivina el dibujo”, cada dupla debía dibujar encima de la espalda de su otro competidor los dibujos que les brindaba el jurado. Mientras más dibujos adivinaban, más opciones de ganar tenían. Aquellos que ganen el reto ganará un premio secreto.

Sin embargo, la dupla no lograron adivinar sus figuras. Incluso, Lesmes optó por dibujar a Nelly Rossinelli porque no entendía el dibujo del ‘Loco’ Wagner; por ello, lo regañó. “Tienes que dibujar lo que sientes en la espalda. Te he puesto acá adelante porque eres el más sensible de los dos“, le recalcó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.