“Te has ganado el corazón de los televidentes”: La emotiva despedida de Masías a Santi Lesmes de El Gran Chef Famosos: La Revancha

El jurado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” decidió eliminar a Santi Lesmes de la competencia culinaria de Latina; convirtiéndose así en el quinto eliminado de esta nueva temporada que trajo a los favoritos de todas sus ediciones.

Pero, antes de abandonar definitivamente la cocina, Javier Masías le dedicó un emotivo mensaje a Santi Lesmes. “Tu canilla estaba como tu corazón, faltaba muy poquito para ablandarse. Me parece una paradoja interesante porque tú has sido malo la mayor parte de tu carrera. Y, aquí, por más que lo has intentado, creo que te has ganado el corazón de todos tus compañeros, del jurado y de todos los televidentes”, aseguró.

Asimismo, el crítico gastronómico aseguró: “Me alegra que un genio de la televisión como tú vuelva a casa y disfrute del acto simple de ser un espectador rodeado de lo que más quiere y de los que más quiere y recordando los momentos bonitos que pasó aquí. Nosotros también vamos a recordar los momentos bonitos que hemos pasado contigo. Has hecho momentos televisivos inolvidables y esta temporada has cocinado platos muy buenos. Creo que te vamos a extrañar, esta temporada no va a ser lo mismo sin ti. Has llegado hace poco y de verdad me da pena que te vayas tan pronto. Hay partidas que no se pueden postergar, pero que se hacen largas en el corazón. Muchas gracias por todo, Santi Lesmes”.

Por su lado, el chef Giacomo Bocchio también le ofreció algunas palabras de despedida a Santi Lesmes: “Te vamos a extrañar, yo te voy a extrañar de todas maneras. Eres un querido amigo, estás cocinando mejor. Me hubiera gustado verte más tiempo en esta cocina, me hubiera gustado incluso verte ganar esta competencia. Pero así son las cosas. Espero que sigas cocinando. Eres un amigo cocinero para siempre”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Santi Lesmes. La última en abandonar la cocina fue Karina Calmet y regresó Tilsa Lozano.