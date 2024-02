¿Sus favoritas? Masías confiesa que sentirá pena si eliminan a las hermanas Hurtado de El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos X2”, las tres duplas sentenciadas se enfrentan a la temida Noche de Eliminación donde una deberá abandonar definitivamente el programa culinario de Latina Televisión. Con este dato, el jurado Javier Masías aseguró que le daría pena que eliminen a las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado.

“Estoy bien contento de estar acá, pero debo confesar que, a diferencia de usted, a mí no me da pena que se vaya cualquiera. A mí solo me va a dar pena cuando se vayan las señoras Hurtado porque yo pienso que todo esto se produce en serio y el carácter único de las cosas aparece de cuando en cuando. Entonces, vamos a perder una flor si se van. No se vayan. Y si ustedes, si no saben poner sal, sí váyanse de una vez. Sí les voy a decir una cosa: esa afinidad que siento por ustedes no quiere decir que no voy a ser duro con ustedes al momento de exigir. Si fui duro con Mauricio Mesones y Ale Fuller, ustedes son cualquier cosa”, aseguró el crítico gastronómico.

Este jueves 8 de febrero se vive la primera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Josetty y Génnesis Hurtado; Rodrigo Sánchez-Patiño y Joaquín Escobar; y Austin y Steve Palao lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué duplas lo conseguirán?

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.