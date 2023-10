Su pasado oscuro: Nelly le recordó a Josi su fallido pastel de acelga en El Gran Chef Famosos  

El jurado anunció que el primer plato de la noche este martes en “El Gran Chef Famosos” será un pastel de sesos. Al momento de iniciar con la preparación, la jurado Nelly Rossinelli se acercó a la estación de Josi Martínez para ver su progreso, pero le recordó un momento ‘traumatizante’ de su paso por el programa de Latina.

Al ver que la masa para el pastel de acelga estaba aguada, la jurado le sugirió agregarle más harina. “Amasa con la mano, es como la masa del pastel de acelga. Ese día yo sé que te salió un desastre. Yo no quiero hacerte acordar ese triste momento de tu vida”, le dijo Nelly en referencia al pastel de acelga que llevó a Josi a eliminación en la primera etapa de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”.

Al recordarlo, Josi Martínez no dudó en confesar: “Nelly, cómo me vas a hacer recordara mi pastel de acelga. Uno no recuerda los malos recuerdos, uno recuerda siempre lo bueno, por favor”.

Este martes 3 de octubre, Josi Martínez, Mariella Zanetti y Santi Lesmes se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar la eliminación y llegar a la recta final de la tercera temporada. Sin embargo, uno deberá abandonar la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sire