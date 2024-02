¿Su nuevo entrenador? Steve Palao se lució en el gym junto a Rodrigo Sánchez Patiño, su compañero de El Gran Chef Famosos

Steve Palao ha captado la atención de los ‘chefcitos’ en “El Gran Chef Famosos X2”. Esto no solo por su carisma; si no también por el musculoso físico que no duda mostrar junto a su hijo Austin en cada uno de los episodios del programa culinario de Latina Televisión.

El patriarca de los Palao suele mostrar sus entrenamientos a través de sus redes sociales. Pero, recientemente, una publicación específica captó la atención de los fanáticos de “El Gran Chef Famosos”.

Se trata de una fotografía donde Steve Palao posa junto a su hijo Austin en el gimnasio, pero con un invitado muy especial: su compañero Rodrigo Sánchez Patiño. “Entrenamiento con poder”, escribió el participante en la publicación de Instagram.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano.

En tanto, en la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo.