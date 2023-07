“Soy dulce pero cuando me buscan, me encuentran”: Ale Fuller lanza tremenda advertencia a Masías en El Gran Chef Famosos

Ale Fuller está cansada de las críticas de Javier Masías en El Gran Chef Famosos. La participante no pudo soportar las ácidas palabras del jurado al decirle que no iba a llegar a teminar su pollo al estilo KFC antes de que termine el tiempo.

“Si no presentas el pollo quedas descalificada, así que más vale que llegues a tiempo”, comentó el especialista en cocina, afirmando que le faltaría tiempo para poder hacer todo lo que le faltaba. La influencer no se quedó callada y le respondió al experto.

“Yo soy dulce pero cuando me buscan, me encuentran, así que voy por ti Javier”, explicó la influencer. Cabe mencionar que no es la primera vez que Ale Fuller responde a los duros comentarios de Javier Masías.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.