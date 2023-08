“Silencié a los argentinos”: Mr. Peet recordó su provocativa narración en La Bombonera para El Gran Chef Famosos

La preparación del primer plato en El Gran Chef Famosos hizo que los participantes saquen lo mejor de sí para llegar a tiempo con las recetas. Laura, Ale, Mr. Peet y Jesús continuaron con las indicaciones dejadas por el jurado, mientras el tiempo seguía corriendo y se acercaba el momento más decisivo de la primera parte de la noche para ellos.

Mientras nuestros participantes realizaban la preparación de sus empanadas con carne acompañadas de chimichurri, Mr. Peet contó una gran anécdota sobre sus visitas a Argentina. El periodista señaló que estuvo dos veces en el mítico estadio “La Bombonera”, una de esas veces fue por el partido Perú vs. Argentina de las Eliminatorias.

Peter Arévalo le contó a nuestro conductor Peláez en El Gran Chef Famosos que cuando fue al país albiceleste para cumplir su labor de narrador, sostuvo que “La Bombonera” no ‘tiembla’, como se dice popularmente. “Ese estadio no tiembla. En ese entonces los argentinos nos querían ganar como sea y todos me miraron con una cara realmente extrañada. En esa cabina donde estaban los demás relatores argentinos”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.