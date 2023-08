“Siento que tengo Covid”: Masías indignado con plato de ‘Loco’ Wagner en El Gran Chef Famosos

Primera revisión del jurado a los seis nuevos famosos de la competencia. Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez y Armando Machuca fueron los participantes de la ‘noche arequipeña’. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías tuvieron la difícil tarea de probar los ‘adobos arequipeños’ y ‘solteritos’ de los artistas.

El ‘Loco’ Wagner no tuvo una buena primera presentación de acuerdo a los comentarios del jurado. “Esto es una mugre. No tiene ningún sabor, siento que tengo Covid“, exclamó Masías, luego dar el primer bocado al adobo. Cuando fue el turno del chef Bocchio, este se negó a probar la preparación. “No voy a probar esto. Me genera repulsión ver cómo ha trabajado. No vale la pena que malogre mi paladar con algo así”, comentó indignado.

Por su parte, Nelly Rossinelli sí le dio un bocado a la comida del participante, pero tampoco dio buenos comentarios sobre el plato. “No llegó al aderezo”, señaló la jurado. Mientras esto sucedía, Masías preguntó: “¿Alguien nos puede avisar dónde está la sazón del Loco Wagner?.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.