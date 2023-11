“Si no está Renatito, no juego”: Renato Rossini dispuesto a perder si no vuelve su hijo | El Gran Chef Famosos

Renato Rossini regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” en búsqueda de un cupo para retomar su puesto en la competencia de Latina. Sin embargo, desde el primer instante en que pisó el set de grabación, reclamó la presencia de su hijo Renato Rossini Jr.

“Si no está Renatito, no juego (…) Estoy agradecido (de volver), pero todavía no lo veo a Renato Jr por acá, ¿qué ha pasado?”, sentenció el actor. Así que Pelaéz le dio la respuesta que necesitaba escuchar: “Renato ha sido convocado a la siguiente noche. Usted se podrá reencontrar con él solamente si usted logra superar esta noche y si Renato Jr logra superar su batalla culinaria. Así que buena suerte, participante Rossini”.

Al escuchar la explicación, Renato Rossini agregó: “Cuando yo voy a pelear por mi hijo, nadie me quita la oportunidad. Estás escuchando. Tú que estás en tu casa, sabes cómo es la cosa”.

Este lunes 6 de noviembre, empezaron las batallas culinarias en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. En este primer enfrentamiento, Ximena Hoyos, Renato Rossini y Flor Polo regresan a la cocina por retomar su puesto en la competencia. Pero deben enfrentarse a Alicia Mercado, Julián Zucchi y Claudia Berninzon para ir al siguiente nivel. ¿Quiénes serán los tres participantes que lo logren?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.