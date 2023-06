“Si hubiera sido libre, ganabas”: Nelly Rossinelli a Korina tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos

Nelly Rossinelli, jurado de El Gran Chef Famosos, le comentó a Korina Rivadeneira que pudo haber sido la ganadora de la primera temporada.

“Korina, de verdad, la has puesto muy difícil esta noche, has preparado un plato delicioso. Si hubiera sido un plato libre, hubieses sido la ganadora de esta noche, de esta competencia. Has preparado un plato riquísimo, pagaríamos por ese plato. Lamentablemente, no era el encargo, nos pusiste en una posición complicada. Ha sido un gusto conocerte, ver lo competitiva, lo luchadora que eres. Se nota que en la vida, obstáculo que te ponga, obstáculo que vas a seguir. Has callado bocas con todo el esfuerzo y el punche que le has puesto en este concurso. No puedo estar más agradecida y orgullosa de haberte conocido”, concluyó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.