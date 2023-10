“Se parecen a Timón y Pumba”: Josi troleó a Peláez y Masías en El Gran Chef Famosos  

El sentido del humor no se pierde pese a la tensión que se vive este martes en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El conductor José Peláez recibió con ‘tiernas’ palabras al jurado Javier Masías que se ausentó el último lunes, pero fueron troleados por Josi Martínez.

Al presentarlo, Pelaéz le dijo a Masías: “Hoy día no le llamare el buitre, no le llamare la hiena, la piraña de esta cocina. Hoy solamente diré que le he extrañado mucho”. El crítico gastronómico, fiel a su estilo, no dudó en responderle: “Yo, señor Pelaéz, tampoco le diré comadreja, ni zarigüeya, ni vizcacha, ni cuy, ni sapo, ni rata”.

Al ver la situación, Josi Martínez agregó su propio comentario: “¿Qué está pasando? Falta que ahorita se agarren a golpes. Por favor, cuidadito. Pero sí se parecen: a Timón y Pumba”.

Este martes 3 de octubre, Josi Martínez, Mariella Zanetti y Santi Lesmes se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar la eliminación y llegar a la recta final de la tercera temporada. Sin embargo, uno deberá abandonar la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte.