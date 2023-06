Se negaron a probarlo: jueces decepcionados de Miguel Vergara por no tomarse en serio El Gran Chef Famosos

Los jueces fueron bastante duros por el mal trabajo que hizo Miguel Vergara en el segundo plato de El Gran Chef Famosos.

El primero que se acercó fue Giacomo Bocchio: Sinceramente he visto un pésimo trabajo de Miguel, no lo he visto concentrado, no me voy a meter todo esto a la boca porque puede ser malo para mi salud”, comentó.

“Como sé que este arroz no arma, ni siquiera voy a hacer el intento con palitos”, comentó Javier Masías. Uno de los más duros fue el chef Hajime: “Mil disculpas, pero con lo que he visto del señor, me abstengo a probarlo”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.