Se hizo canon: Santi Lesmes predijo su futuro y fue eliminado de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Luego de una intensa Noche de Eliminación en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado decidió eliminar a Santi Lesmes de la competencia culinaria. El participante no convenció con su canilla de cordero al vino tinto.

El conductor de “Arriba mi Gente” ofreció unas palabras tras conocer su eliminación: “Hace unos meses, cuando me eliminaron de la tercera temporada, salí por esa puerta y cuando llegué a casa dije ‘¿y ahora qué?’. Solo pasaron 24 horas y me di cuenta de que no había pasado nada malo porque me volví a sentar en casa, prendía la tele y seguía disfrutando de El Gran Chef con mi familia”.

“Meses después, me llamaron para volver y estoy acá y me voy con la tranquilidad de saber lo que va a pasar mañana: voy a volver a juntarme con mi familia y disfrutar de El Gran Chef, que es el programa que ha conseguido unir a las familias peruanos. Lo único que puedo decir es gracias y larga vida a este maravilloso programa, larga vida a El Gran Chef”, aseguró el participante antes de retirarse definitivamente de la cocina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Santi Lesmes. La última en abandonar la cocina fue Karina Calmet y regresó Tilsa Lozano.