Se armó la bronca: Belén Estévez contra Katia Palma por darle plátano incorrecto en El Gran Chef Famosos

Belén Estévez fue criticada en El Gran Chef Famosos por no utilizar el plátano correcto. La argentina le echó la culpa a Katia Palma.

“Él te dijo el plátano pintón y tú elegiste maduro”, le comentó Nelly Rossinelli a la participante. Belén respondió que fue por un consejo de Katia Palma. Giacomo Bocchio le hizo saber que su compañera también se había equivocado.

En el confesionario, la bailarina le dio unas duras palabras a Katia: “Tú, Katia Palma. A ti te digo, en tu cara pelada, me hiciste agarrar el plátano incorrecto, me estás boicoteando. Querías que mi plato me salga horrible. Te lo digo a ti, Katia Palma, de esta, de que me vengo, me vengo”.

