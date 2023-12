Santi Lesmes, el ‘Flaco’ Granda y Mónica Torres pasan a noche de sentencia de El Gran Chef Famosos

En este episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” se vivieron momentos divertidos, pero también muy tensos. Sobre todo en la recta final cuando a Santi Lesmes se le cayó todo lo que había preparado. Lamentablemente esa acción le costó el poder avanzar a la siguiente etapa e irá a noche de sentencia.

A él se unen el ‘Flaco’ Granda y Mónica Torres, quienes no tuvieron una gran noche. A pesar de que el ‘Flaco’ Granda estuvo a punto de ganar el beneficio cuando realizó “Choritos a la Chalaca”, la sazón no le alcanzó en la preparación del segundo plato. Por otro lado, Mónica Torres no convenció del todo al jurado con su preparación del “Ratatouille”.

Este jueves 14 de diciembre, se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Se enfrentaron Armando Machuca, Mónica Torres, Giancarlo Granda, Mauricio Mesones, Karina Calmet y Santi Lesmes. Uno de ellos pasará a noche de sentencia ¿Quién se salvará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.