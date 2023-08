Santi contra Rocky Belmonte por ‘sacar cachita’ con su memoria en El Gran Chef Famosos

La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” empezó esta semana por todo lo alto. En una nueva noche de competencia, seis de nuestros participantes concursaron por no ir a la temida noche de eliminación, pero esta vez con una particularidad: los seis no compitieron uno contra uno, sino que formaron grupos para hacerle frente a las dificultades de hoy. Sin embargo, el que llamó la atención fue Rocky Belmonte por no apuntar ninguna indicación sobre la preparación del primer plato de la noche.

Peláez apuntó que el participante no había tomado nota sobre la palta rellena de salpicón de pollo porque es una receta sencilla. Pero, fiel a su estilo, su compañero Santi Lesmes no pudo evitar decirle: “Mientras que no te cortes…“.

Los concursantes que se enfrentaron este miércoles en El Gran Chef Famosos fueron Milene Vásquez, ‘Santi’ Lesmes, el ‘Loco’ Wagner, Josi Martínez, Rocky Belmonte y Beatriz ‘La Herbolaria del Pueblo’. Como lo anunció nuestro conductor Peláez, solo dos de ellos se salvarían y eso hizo que la competencia elevara su nivel. Ante la mirada de nuestro jurado, los seis participantes afrontaron la primera noche de sentencia de la temporada.

La primera en hablar fue Beatriz ‘La Herbolaria del Pueblo’. Ella sostuvo que estaba “un poco ‘picona’ y que no le gustaba quedarse atrás”. Seguida a ella, Milene Vásquez aseguró que “llegó un poco nerviosa, pero estaba dispuesta a poner todo el corazón”. Por su parte, Rocky Belmonte volvió a la competencia luego de haberse cortado: “Ya estoy mejor, estoy acá y solo toca cocinar”.

Otros tres integrantes de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos también tomaron la palabra. Josi Martínez mencionó que “entró a la competencia confiado, pero vio que había competencia”. Por otro lado, ‘Santi’ Lesmes trasladó su sentir en el programa, porque dijo “no estar contento y no merecía estar en noche de sentencia por su esmero”. Finalmente, Christian el ‘Loco’ Wagner destacó que “todos estaban confabulando contra él y lo querían sacar”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.