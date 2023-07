Salvó el cabrito a las justas: Laura Spoya recurrió “a su abuela” para no quemar plato en El Gran Chef Famosos

Durante el segundo plato de la noche, la participante Spoya hizo de las suyas y prefirió utilizar la receta de su abuela en lugar que la receta que brindó el jurado. Laura aseguró que este plato le saldría mucho mejor que su fallido cheesecake.

Ella contó que la preparación de su abuela no podía fallarle, pues su familia es de Lambayeque. Mientras estaba preparando el plato, Laura se olvidó de utilizar el cronómetro para saber cuánto tiempo estaba su carne en la olla a presión. Sin embargo, recurrió al ‘espíritu de su abuela’ para que pueda ayudarla. “Mi abuela me dijo ‘mira la carne’ y gracias a ello no se quemó”, contó. Esta es la preparación que definiría quién sería la persona eliminada de la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.