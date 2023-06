¿Saca cachita? Korina Rivadeneira cantó tema de la selección mientras compañeros sufrían batiendo en El Gran Chef Famosos

Los participantes de El Gran Chef Famosos, Andrés Vílchez y Milett Figueroa padecían batiendo a mano, mientras que Korina Rivadeneira, privilegiada con el beneficio, utilizaba una batidora.

“Esto ya es demasiado, me cansé, ya voy en el tercer respiro, en el tercer tiempo”, comentó Andrés en el confesionario. Milett Figueroa también tenía cosas que decir en él: “Estoy pensando seriamente que tengo que tener mucha fuerza mental, para dirigir este brazo y que no se canse, y si se cansa, me voy al otro”.

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos se acercó a la estación de Korina Rivadeneira para hablar de su beneficio: “¿Cómo se siente ser la única persona aquí, en esta cocina, que puede utilizar un artefacto para batir”, la modelo solo respondió con una sonrisa.

A todo esto, mientras los derrotados en el primer plato sufrían,

Posteriormente, Peláez le recordó el famoso beneficio maleficio: “Ahora solo te falta romper el maleficio, vamos, sí se puede, a romper ese maleficio”. A lo que Korina agradeció la buena vibra.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.