“Sabes cocinar pero no sigues indicaciones”: Giacomo a Korina tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos

Giacomo Bocchio, jurado de El Gran Chef Famosos, brindó unas palabras a Korina Rivadeneira luego que sea eliminada.

“Korina, me da pena, en serio, se nota que has aprendido a cocinar. Te falta seguir indicaciones, pero has aprendido a cocinar”, comentaba el chef Bocchio, mientras la participante Rivadeneira era consolada por sus compañeros.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.