Rondón contra Nico Ponce: él representa a “musculosos pichicateados” y yo a los de la ley 19990

Luego que Nico Ponce, participante de El Gran Chef Famosos, acuse a Ricardo Rondón de mala onda. El periodista fue frontal con su respuesta.

“El señor representa a la asociación de musculosos pichicateados del Perú. Yo represento a la ley 19990, yo represento al adulto mayor”, comentaba Ricardo Rondón. En el confesionario prosiguió: “No voy a perder el tiempo contigo, Nicolás Ponce. Para mí, eres un caso perdido”.

“Yo no soy fresco ni conchudo como mis compañeros, yo me siento avergonzado, con la cabeza gacha. Vengo a demostrar que estas várices no están por gusto, la voy a romper. Si me voy, me voy digno de El Gran Chef Famosos”, finalizaba Ricardo Rondón.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.