Ronda Final ‘el Gran Chef Famosos’: ¿Qué dijo Mauricio Mesones, después de ser eliminado?

Esta noche se vivió la gran semifinal de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ que terminó con la emotiva eliminación del cantante de cumbia Mauricio Mesones. Y mañana sábado 12 de agosto, Natalia Salas y Laura Spoya se disputarán el título de ‘El Gran Chef’ para llevarse a casa la preciada olla de oro.

Los participantes Ale Fuller, Mauricio Mesones y Natalia Salas tuvieron un doble reto culinario: ‘Bizcochuelo con glasé royal’ y una ‘bola de oro’. Natalia Salas ganó el primer desafío y su beneficio fue recibir la ayuda de Giacomo Bocchio durante cinco minutos en la preparación del segundo plato.

La última ronda fue decisiva y como resultado Natalia Salas se convirtió en la primera salvada de la noche. Finalmente, el jurado Javier Masías tuvo la última palabra y dio a conocer que Mauricio Mesones no pasó a la final del reality de cocina, quedando en tercer puesto

“Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas… Si han llegado a la final es porque se lo merecen. Yo estoy muy feliz y agradecido. Uno de mis objetivos al llegar aquí fue poner en valor la música y gracias a este programa he podido llegar a más familias. Muchas más personas escuchan la música tropical peruana y eso es lo que quiero. Vine feliz y me voy feliz… He aprendido mucho de ustedes ”, mencionó antes de salir del set.

La gran final estará cargada de mucha emoción y tensión, pues solo uno se llevará el título de ‘El Gran Chef’ mañana sábado 12 de agosto. Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina. Y desde este lunes 14 de agosto llega la tercera entrega del reality de cocina más querido por el público peruano.