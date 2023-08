Ronda Final ‘El Gran Chef Famosos’: ¿Qué dijo Laura Spoya, después de ser eliminada?

La ronda final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ está llegando a su fin y cada vez son menos los participantes que se disputarán la gran final este sábado 12 de agosto. En el reciente capítulo, Mauricio Mesones, Ale Fuller y Natalia Salas pasaron a la semifinal del reality, mientras que Laura Spoya dejó la competencia.

Los participantes Ale Fuller, Mauricio Mesones, Natalia Salas y Laura Spoya tuvieron un doble reto culinario: deshuesar un pollo entero y preparar ‘balotina de pollo rellena de salchicha huachana con puré rústico a las finas hierbas’. Luego del primer desafío, Natalia Salas quedó en primer puesto y como beneficio tuvo la ayuda de los tres jurados durante tres minutos. A Ale Fuller la ayudaron durante dos minutos, mientras que a Laura Spoya por 60 segundos.

La última ronda fue decisiva y como resultado Ale Fuller se convirtió en la primera salvada de la noche. A ella le siguió Natalia Salas. Finalmente, el jurado Javier Masías tuvo la última palabra y dio a conocer que Laura Spoya es la eliminada de la noche, abandonando la competencia para siempre.

“Qué difícil la despedida… Vine a dar lo mejor, pero preparada para lo peor. Me voy feliz porque he conocido una persona que no conocía. En ningún concurso en el que he estado, había tenido este nivel de competencia y de retarme a mí misma todo el tiempo. Me llevo personas maravillosas en mi corazón”, mencionó antes de salir del set.

“Yo sé que detrás de esto, tú tienes un sueño mucho más grande y que ya estás encaminada a lograrlo. Déjame decirte que sentí la sazón de tu abuelita en cada uno de tus platos. Ha sido un placer poder conocerte y probar cada uno de los platos que has preparado. Te veía en la final, pero los concursos son así y yo sé que has ganado mucho más”, comentó la jurado Nelly Rossinelli.

Esta última ronda de la competencia está cargada de mucha emoción y tensión, pues solo uno se llevará el título de ‘El Gran Chef’ este sábado 12 de agosto. Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina.