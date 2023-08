Rocky Belmonte regresa a la televisión con El Gran Chef Famosos: “Me encanta ingresar a un programa blanco después de tantos años”

El reconocido presentador de los años 90 regresó a las pantallas para ser parte de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. Durante la conferencia de prensa, el antiguo conductor de ‘Fantástico’, resaltó la calidad del programa de cocina.

“Venir después de tantos años a un programa blanco, me encanta”, señaló Belmonte. El conductor prometió dar lo mejor de él para lograr un buen desempeño en la competencia. “Voy a hacer los mejores platos, mi mejor esfuerzo y que gane el mejor”. Belmonte contó que José Peláez lo convenció para poder aceptar el reto. “Hubo llamados, pero para programa de chismes. Nada de lo que había hecho. Cuando me llaman para El Gran Chef Famosos, José Peláez me convenció para aceptar”, resaltó Rocky Belmonte.

¿Dónde ver la Conferencia de prensa de El Gran Chef Famosos?

El Gran Chef Famosos brindó una conferencia de prensa por su Tercera Temporada. Si no te quieres perder todo lo que dijeron los nuevos famosos, el jurado y José Peláez en la Conferencia de prensa, puedes verlo a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.

¿Dónde ver TODOS los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.