Rocky Belmonte promete volver ante ruego de Masías en El Gran Chef Famosos

El programa del último miércoles en El Gran Chef Famosos dejó muchas emociones y grandes momentos. Luego de haber disputado la competencia ante Milene Vásquez, Josi Martínez y la ‘Herbolaria del Pueblo’, Rocky Belmonte se convirtió en el primer eliminado de la competencia. Javier Masías, uno de los jurados del programa, tuvo emotivas palabras sobre lo que fue la partida del ex conductor, obteniendo una gran respuesta de su parte.

Luego de la emisión del programa de la tercera temporada, el popular ‘Volcancito’ utilizó las historias de su cuenta de Instagram para mostrar su admiración hacia Rocky Belmonte. “Hoy me ha tocado despedir a una persona con la que yo he crecido viendo televisión. No me perdía sus programas nunca… Te vamos a volver a ver, Rocky Belmonte”.

Tras lo mencionado por Javier Masías, Rocky Belmonte no dudó en ocultar su entusiasmo por sus palabras y le dejó unas palabras no solo a Javier Masías, sino también a los seguidores de El Gran Chef Famosos. “Pronto me van a volver a ver, no se despidan mucho de mí”, aseguró el primer eliminado de la competencia en la presente temporada.

Cabe destacar que los famosos que participan en la tercera temporada son 12. Rocky Belmonte encabeza la lista de participantes que dejaron la competición, mientras que Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria del Pueblo’, Milene Vásquez, Christian ‘El loco Wagner’, Fátima Aguilar, Armando Machuca, Leslie Stewart, Mariela Zanetti, Sirena Ortiz, ‘Santi’ Lesmes y Josi Martínez continúan en carrera.