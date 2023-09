Rocky advierte a Santi Lesmes en El Gran Chef Famosos: “Te estás quemando”

Empezó el primer plato de la noche. Los famosos fueron al almacén para realizar la preparación de sus Sara Lawa, un exquisito plato de la ciudad imperial, en honor a la noche cuzqueña de El Gran Chef Famosos.

Durante su paso por el almacén, Santi Lesmes usó su tono sarcástico con Rocky Belmonte, quien fue el ganador del juego antes del primer plato de la noche. “Hola Rocky, te quiero felicitar por todo lo que sabes de quechua”, le indicó. “Tú no me tenías fe”, respondió sonriente el ex conductor de Fantástico.

Sin embargo, Lesmes respondió: “Ni sabiendo quechua te tengo fe”. Esto no fue del agrado de Belmote, quien le advirtió que al atacarlo puede ganarse la antipatía del todo el país. “Ya, pues, Santi, te estás quemando con todo el Perú. Y a mí me quiere mucho mi Perú”, afirmó.

Este viernes 22 de setiembre se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. Christian el Loco Wagner, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Santi Lesmes y Leslie Stewart se enfrentan nuevamente en la cocina para evitar la Noche de Eliminación. Solo dos se salvaron.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.