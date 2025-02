En la actualidad, Ricky Trevitazzo es un exitoso artista de 47 años y su cabello ya no luce tan alborotado como en su juventud. En sus años dorados, el ex competidor de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha cuenta que gozaba de una cabellera envidiable.

“Tenía el cabello con rulitos y me dijeron tu nombre no corre. Yo me llamo Elberth. Tú tienes un airetón a Ricky Martin”, recordó Ricky sobre su introducción a Skándalo, una de las bandas más representativas de tecnocumbia en Perú.

Ante la similitud, al cantante no le quedó otra alternativa que aceptar. “Si tú crees que me parezco, ponme”, accedió Ricky.

Además, le hicieron observaciones sobre su apellido PATERNO. “Me dijeron: “Pero tu apellido, también”. ¿Qué? ¿Te vas a meter con el de mi viejo? “No, es que Trevitazzo es más comercial. Yo soy Rodríguez Trevitazzo”, aseguró el artista.

Desde entonces, Elberth Rodríguez pasó a ser la leyenda Ricky Trevitazzo y cuenta que hasta su esposa lo llama así de vez en cuando.

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.