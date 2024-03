Ricky Trevitazo agradeció el cariño de los ‘chefcitos’ tras recuperarse de dengue | El Gran Chef Famosos

Hace unos días, Ricky Trevitazo fue ingresado a una clínica tras ser diagnosticado con dengue. Pero, pronto, el amigo de Luigui Carbajal se recuperó y regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos X2” por su revancha.

Peláez aseguró que el participante se había recuperado del dengue “en tiempo récord”, provocando la risa de los presentes en el set de grabación.

Pero, por su lado, Ricky Trevitazo se tomó un tiempo para agradecer los mensajes de sus seguidores: “Lo que más me da felicidad a mí, aunque no creas porque yo he pasado por tantos programas, tantas muestras de cariño por intermedio de este programa. Quiero que todos le demos un aplauso al Gran Chef porque la gente te muestra el cariño real”.

Este lunes 4 de marzo, inicia el ansiado Repechaje de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado; Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo; Carolina y Alonso Cano; Austin y Steve Palao; y Damián y El Toyo regresar a la cocina por su victoria. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo. Los últimos eliminados, antes del Repechaje, fueron Austin y Steve Palao.