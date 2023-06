Ricardo Rondón se salva de la eliminación y pasa a la ronda final

Ricardo Rondón, participante de El Gran Chef Famosos, hizo el mejor plato del primer reto y automáticamente está en la ronda final.

Antes de dar el nombre del ganador del primer reto, Nelly Rossinelli dio una dura crítica sobre las elaboraciones: “En esta ocasión me siento que estoy dando la noticia que mi hijo pasó el año con 10.5, pero toca hacerlo”. Posterior a eso, decidió dar como ganador al participante Rondón.

Lejos de estar alegra, Ricardo hizo una reflexión al respecto: “La verdad, no tengo nada que celebrar, tengo mucho que recapacitar. Me siento avergonzado, no podemos faltarle el respeto a a la gastronomía peruana, a nuestra comida. Agradezco la decisión de elegirme como el menos malo, no tengo que celebrarlo, tengo que pensarlo”. El participante salió del set pidiendo perdón al jurado.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.