Renato Rossini Jr se arrepintió de dedicar su tiramisú de café: “Mi único amor platónico es mi Team Fenomenal”

Luego de días de intriga, este jueves 23 de noviembre finalmente se revelaron los seis primeros participantes que formarán parte de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Entre ellos, resalta el regreso de Renato Rossini Jr a la cocina del exitoso formato de Latina Televisión. El joven influencer se medirá en competencia contra Mauricio Mesones, el ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Susan León y el ‘Flaco’ Granda.

Pero, antes de volver a cocinar en el set de “El Gran Chef Famosos”, Renato Rossini le confesó a Latina Entretenimiento que, de toda su participación en la cuarta temporada, de lo único que se arrepiente es haber dedicado su tiramisú de café, el cual no le permitió continuar en la competencia.

—Hubo un plato con dedicatoria: el tiramisú de café, ¿se viene un plato dedicado a tus fans que tanto te siguen?

Yo sé que esa dedicatoria fue un poco controversial. Yo estoy soltero, y el único amor platónico que tengo es mi Team Fenomenal, así que esta dedicatoria va para ustedes, exclusivamente.

—¿Qué le dirías al #TeamFenomenal que tanto ansiaba tu regreso?

Al Team Fenomenal le digo que estoy tan contento como ustedes, y que la fiesta continúa y no solamente va a haber fiesta, va a haber after, así que prepárense.

—Masías tuvo críticas muy duras a tus platos porque deseaba verte mejorar. Esta temporada será implacable por ser una revancha, ¿crees que ahora sí podrás convencer su exquisito paladar?

Masías, tu exquisito paladar no solamente se irá de fiesta, sino de after como tanto te gusta. Así que prepara ese paladar porque la sazón del Team fenomenal no va a fallar.

—¿Qué platos típicos has estado practicando? ¿practicaste el manjar para no volver a fallar?

Chicas, ya saben que el único manjar que me importa es la dulzura de ustedes y obviamente sí he estado practicando. Ustedes son testigos en los Tik Toks.

—¿Sientes que llegarás invicto a la final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

La fuerza del Team Fenomenal es imparable y ustedes son testigos. Obviamente vamos a llegar a la final y no solamente vamos a llegar a la final, sino todos nosotros nos vamos a ir de after, así que prepárense.

—¿A quién llamarías como refuerzo en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

La sazón de los Rossini ha demostrado una y otra vez que siempre sale airosa en la cocina, así que vamos a ver y vamos a demostrar de qué estamos hechos.

—El Team fenomenal amó tus gustos musicales, ¿le pondrás la cuota musical a esta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Todos lo bailaron: lo bailó Masías, lo bailó Nelly, lo bailó Katia Palma. ¿Quién falta? Giacomo Bocchio, esta vez no te vas a salvar porque lo vas a bailar también.

—¿Seguiremos teniendo a Renato DJ y obviamente a ‘Facherito’ en esa temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

“Qué más pues bebé”. También van a tener al ‘Renatito parce’ si es que les gusta también, mamacita.