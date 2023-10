Renato Jr. se ‘teletransportó’ al estilo “Dragon Ball” por una gaseosa en El Gran Chef Famosos

Está en el futuro. Renato Jr. tuvo un divertido momento cuando estaba realizando la preparación de su kam Lu Wantán en El Gran Chef Famosos. El influencer quería tomar algo del almacén, pero no quería dejar su estación.

Es por ese motivo que Renato Jr. tuvo la genial idea de la ‘teletransportación’. “Qué chévere sería si me pudiera teletransportar al almacén sin perder el tiempo”. El influencer no se quedó con la duda y quiso realizarlo: ¿Y si lo hacemos? Me ha provocado una gaseosa. ¿Crees que pudo?

Este martes 17 de octubre, se vive una nueva Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr, Mónica Zevallos, ‘Flaco’ Granda y Saskia Bernaola se enfrentaron en la cocina y demostraron sus mejores habilidades culinarias para evitar irse de la competencia. Esta noche uno de ellos abandonará la competencia permanentemente.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo.