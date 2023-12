“Quiero estar presente”: Santi Lesmes fue a sentencia solo para ver eliminado a Junior Silva en El Gran Chef Famosos: La Revancha

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Santi Lesmes sorprendió a todos al asegurar que había aceptado ser enviado a Noche de Eliminación para ver, de primera mano, cómo despedían a su compañero Junior Silva.

“Nadie entiende qué hago yo acá. Desde acá, quiero mandar un mensaje a los ‘Santi lovers’: Estén tranquilos, si hoy estoy acá, es porque yo he decidido estar acá. ¿Por qué? Porque yo quiero estar presente, no quiero que me cuenten, este momento épico de la televisión cuando se marche Junior Silva. Por eso estoy esta noche acá, para verlo salir por aquella puerta”, aseguró el conductor de “Arriba mi Gente”.

Pero Junior Silva no se quedó callado y le contestó: “¿Existen las ‘Santi lovers’? Porque ‘Santi haters’ existen, pero a morir”.

Este sábado 16 de diciembre, se transmite la tercera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ‘Flaco’ Granda, Mónica Torres, Junior Silva y Santi Lesmes deberán dejar lo mejor de su sazón en sus platillos para permanecer en la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.