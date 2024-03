“¡Qué pesado!”: Gabriel no soportó la broma de Damián en noche decisiva de El Gran Chef Famosos

Ante la posibilidad de caer en Noche de Sentencia, las duplas dieron su máximo esfuerzo en las preparaciones de “El Gran Chef Famosos X2”. Sin embargo, Damián Ode perturbó la tranquilidad de Gabriel Calvo y este se enojó.

Mientras cocinaban los panqueques de yogurt, Damián gritó por ayuda de Gabriel. La dupla de El Toyo quería saber si debía usar fuego bajo, medio o alto para hacer el caramelo salado. Por ello, la dupla de Pablo Saldarriaga le contestó que debía poner la sartén en fuego fuerte.

En ese instante, Marisol Aguirre interrumpió y aseguró que eso no era verdad porque se iba a quemar; así que Gabriel le precisó que debía estar constantemente verificando que el caramelo no se queme.

Pero esta “confusión” molestó a Damián. “O sea, quieres que se me queme. Me estás haciendo un trampolín”, le reclamó a Gabriel. “Qué pesa Damián. Me hace una pregunta, le respondo y piensa que es sabotaje. Fuego alto pues, si se tiene que derretir el azúcar en la sartén”, respondió su compañero.

Este lunes 18 de marzo inicia una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos X2”. Damián y El Toyo; Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga; y Marisol y Celine Aguirre se enfrentan en la cocina de Latina Televisión para continuar en competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

