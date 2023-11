¿Qué le quiso decir?: Fiorella Cayo es un gato con muchas vidas, según Peláez | El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Peláez demostró su admiración por la participante Fiorella Cayo. El conductor aseguró que la actriz parecía un gato inmortal porque había atravesado varias pruebas en la cocina satisfactoriamente.

“Al final, eres como ese gato que le pasan encima, que le cae agua hervida, que se cae del quinto piso, que le pasan miles de desgracias en algún sitio. Pero el gato sigue vivo”, dijo Peláez.

Asimismo, el conductor de “El Gran Chef Famosos” animó a Fiorella Cayo a responderle a aquellos retractores: “Has generado distintas reacciones. Hay gente que te ama y hay gente que dice “¿por qué sigue Fiorella Cayo?”. Yo entiendo por qué Fiorella Cayo sigue. Porque lo está haciendo bien y ella merece estar aquí. Porque, al final, como ese gato, terminas cocinando rico”.

A ello, Cayo solo atinó a decir: “Les deseo lo mejor. No se estresen por mí o por nadie. QUe la vida no va a ser perfecta, puede estar al revés a veces. Pero, aun así, si no permites que las cosas te afecten tanto, vas a ser más feliz”.

Este martes 14 de noviembre, se lleva a cabo la nueva Noche de Eliminación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini, Fiorella Cayo, el ‘Flaco’ Granda y Claudia Berninzon se enfrentan en la cocina para definir quién de ellos abandonará la competencia de Latina definitivamente.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon.