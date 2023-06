“Pude haber logrado más”: Korina Rivadeneira tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos

Luego de ser la segunda eliminada de la ronda final de El Gran Chef Famosos, Korina Rivadeneira brindó unas palabras finales.

Antes de retirarse de la cocina, Korina Rivadeneira brindó unas palabras: “Estoy feliz, voy a extrañar todo. A ti, Javi, por tu sinceridad, tienes un corazón enorme y hermoso. Nelly, tu sonrisa maravillosa, tu energía. Giacomo, tus poesías culinarias, me encantan, las voy a extrañar demasiado. A ti, Peláez, lo máximo, eres increíble. Vas a ser grandísimo en la televisión, siempre.

En el confesionario, la modelo prosiguió: “Tengo sentimientos encontrados, no me quiero ir por nada del mundo, pero ya está hecho, hasta aquí llegué. Me voy feliz, he aprendido muchísimo, me voy a mi casa feliz, pero con esa espinita chiquitita que pude haber logrado más”, finalizó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.