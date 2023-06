¿Preso político?: José Peláez revela detalles inéditos sobre su padre en homenaje de El Gran Chef Famosos

Luego que cada participante de El Gran Chef Famosos hablara de sus padres, el conductor José Peláez recordó al suyo con unas emotivas palabras.

“Yo, finalmente, quiero decirles que para mí es un día sensible. Mi padre no está hace varios años, lo recuerdo siempre con mucho cariño, una gran persona. Una persona que me dio muchísimo amor, lo tengo siempre presente como un ángel, en mis carreras. Cuando estoy en el kilómetro 35 y no puedo más, me acuerdo siempre de él. Fue preso político por luchar por una causa justa. Tiempo después vivió aquí en Perú, existí yo gracias a él. Siempre estaré agradecido con él”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.