PrensaDignidad: Fátima Aguilar revela que compañeros le exigieron que no sea eliminada de El Gran Chef Famosos

Fátima Aguilar tuvo un difícil inicio en la Noche de Eliminación de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Tras conocer el primer plato que debía preparar, la periodista rogó al jurado que no la elimine del programa porque era la representante de Latina Noticias en la cocina.

“(Mi equipo) Me ha dicho ‘prensa dignidad’, así que hazlo bien Fátima porque en tus manos está nuestra imagen. Un poquito de presión”, contó Aguilar a Peláez. Asimismo, la periodista aseguró que no puede “ser eliminada tan pronto”. “Me estoy esforzando. Por favor, estoy dando todo de mí. ¡Prensa dignidad!”, finalizó la conductora de Latina Noticias.

Este martes 22 de agosto, se enfrentan en la Noche de Eliminación la ‘Herbolaria del pueblo’, Armando Machuca, Fátima Aguilar y Milene Vázquez. Uno de ellos será eliminado de la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.